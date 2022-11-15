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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz ve milli futbolcu Çalhanoğlu basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Irak Başbakanı'ndan "Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların 6 ayda çözüleceği" açıklaması

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların 6 ay içinde çözüleceğini söyledi.

Haydar Karaalp   | 15.11.2022
Irak Başbakanı'ndan "Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların 6 ayda çözüleceği" açıklaması

Bağdat

Başbakan Sudani, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak'ın bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olmak istediğini dile getiren Sudani, Suudi Arabistan ile enerji başta olmak üzere birçok yatırım alanında iş birliği olduğunu ve bunu sürdürmek istediklerini ifade etti.

Sudani, Bağdat ile Erbil arasında çözüm bekleyen konulara dair soruya karşılık, "Merkezi ve bölgesel yönetim arasında askıda bulunan konular ve sorunlarla ilgili siyasi bir anlaşma mevcut. Bu anlaşma hükümet programında da yer aldı. Petrol ve doğal gaz yasası ile bölgesel yönetime bütçeden verilecek pay ve gümrük kapılarından gelen gelirlerin paylaşımı gibi konular kurulan ortak komisyonlarca 6 ay içinde çözülecek." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı, Genel Vergi Dairesinin bir devlet bankasında bulunan 2,5 milyar dolarlık mevduatının çalınmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de aktardı.

Sudani, "Çalınan ve ortadan kaybolan hakiki miktarın ne kadar olduğunu net olarak bilmiyoruz. Bunu Maliye Bakanlığı ve diğer kurumlar da bilmiyor ve bu üzücü bir durumdur. Gerçek rakamın ortaya çıkması için uluslararası bir şirketle anlaşma yaptık. O şirketin incelemeler sonucu sunacağı raporla çalınan gerçek miktar ortaya çıkacak." diye konuştu.

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