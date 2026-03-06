Dolar
Dünya

Irak Başbakanı: "Topraklarımızın komşu ülkelere saldırı noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz”

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için bir çıkış noktası olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Haydar Karaalp  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Bağdat

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Görüşmede, bölgede devam eden askeri operasyonlar ve bunların Irak üzerindeki etkileri nedeniyle yaşanan son güvenlik gelişmeleri ele alındı.

IKBY dahil olmak üzere bazı Irak şehirlerini hedef alan saldırıların reddedildiği görüşmede, Sudani’nin “Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için bir çıkış noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz." dediği belirtildi.

Irak'ta Uluslarası Basra Havalimanı yakınına İHA düştü

Uluslararası Basra Havalimanı’ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, açık bir alana, havalimanının tesis ve altyapısından uzak bir noktaya İHA’nın düştüğü belirtilerek bunun herhangi bir zarara yol açmadığı kaydedildi.

Havalimanı tesisleri, pistler veya çevredeki binalarda herhangi bir hasar meydana gelmediği, hiçbir yaralanmanın da kaydedilmediği ifade edildi.

