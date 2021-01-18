Irak Başbakanı Kazımi, Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler’i kabul etti
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, resmi ziyaret için Bağdat’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i hükümet sarayında kabul etti.
Bağdat
Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ortak konular ve askeri dayanışmanın güçlendirilmesi ele alındı.
Irak’ta bulunan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanlığındaki görüşmelerin ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir araya geldi. https://t.co/lfroZDJDff#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/mU7q7ekpEz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2021
Başbakan Kazımi, Ankara ziyareti sırasında varılan anlaşmaların yürürlüğe girmesinin gerekliliğine işaret ederek, Türkiye’nin 2018 yılındaki Kuveyt Konferansı’nda Irak’a verdiği mali taahhüdü yerine getirmesinin önemine değindi.
Irak’tan Türkiye’ye yönelik terörist saldırıları da reddettiklerini ifade eden Kazımi, Irak’ın bu tür tehditleri bertaraf etmesinin güvenlik güçlerinin tüm ülke topraklarında varlığını göstermesiyle mümkün olacağını belirtti.
Irak Başbakanı, ordunun güçlendirilmesi için Türkiye’nin desteğine de ihtiyaç olduğunu aktardı.
Akar'dan "TSK, Irak ordusuna destek vermeye hazır" mesajı
Açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Akar da Irak hükümetine görevinde başarılar dileyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ordusuna terörle mücadele, eğitim ve danışmanlık alanlarında destek sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“İki taraf da, ortak sınır bölgelerindeki terör tehditlerini bertaraf etmeye anlaştı. İstikrar, Irak ve Türk halkının refahı için iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmayı da artırır.”
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşmesinden görüntüler..https://t.co/I5xWPgtiwE#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/FdoA0fQMaG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2021
Akar, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih tarafından kabul edildi
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Irak Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede tüm alanlardaki iş birliği konuları ele alındı ve "Irak’ın kimseye saldırı yeri olmaması" vurgulandı.
Bölgede gerginliğin azaltılmasının önemine değinen Salih, terörle mücadele konusunda bölgesel iş birliğine işaret etti.
Açıklamaya göre Milli Savunma Bakanı Akar da Irak’ın egemenliği ve istikrarına saygı duyduklarını ifade ederek, ortak dayanışma ve koordinasyonun önemini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.