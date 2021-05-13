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Dünya

Irak Başbakanı Kazımi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını belirterek İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Hamdi Yıldız   | 13.05.2021
Irak Başbakanı Kazımi İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

Bağdat

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazımi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

Görüşmede Kazımi, ülkesinin kardeş Filistin halkını destekleyen tarihi ve kararlı duruşunu koruduğunu ifade etti.

Kudüs ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarını şiddetle kınadığını dile getiren Kazımi, Irak'ın uğrunda nesiller boyu şehitlerin verildiği Filistin topraklarındaki tarihi haklara dokunulmasını kabul etmediğini vurguladı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 17'si çocuk 83 Filistinli şehit oldu, 487 kişi yaralandı.


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