Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.83
Dolar
6.10
BIST 100
84,053.75
Altın
1,276.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak 38 yıl önceki hava saldırısı için İsrail'den tazminat isteyecek

Irak Meclisi'nde İsrail'in 38 yıl önce düzenlediği hava saldırısı nedeniyle Tel Aviv'den tazminat istenmesini öngören bir kanun teklifi hazırlandı.

İdris Okuducu   | 22.05.2019
Irak 38 yıl önceki hava saldırısı için İsrail'den tazminat isteyecek

İstanbul

Irak Meclisi Milletvekili Adi Avat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Haziran 1981'de Irak'ın o dönem inşa ettiği "1 Temmuz Nükleer Reaktörü"ne düzenlediği hava saldırısının can kaybı ve büyük hasara yol açtığını hatırlatarak, İsrail'den tazminat alınmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduğunu belirtti.

İsrail saldırısının açık bir şekilde uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurgulayan Avat, Irak'ın tazminat talep etmeye hakkı olduğunu kaydetti.

İsrail, 7 Haziran 1981'de Opera ya da Babilon olarak adlandırılan hava operasyonu sonucu Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin tarafından Bağdat'ın 17 kilometre güneydoğusunda inşa edilen nükleer reaktöre F-16 ve F-15 tipi savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
ABD ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor

Benzer haberler

Irak krizin çözümü için ABD ve İran'a heyet gönderiyor

Irak krizin çözümü için ABD ve İran'a heyet gönderiyor

Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

'Hamas ile İsrail 6 aylık ateşkese vardı'

AA'nın Gazze'deki kamerası hem şahit hem kurban

AA'nın Gazze'deki kamerası hem şahit hem kurban
Tel Aviv'de Eurovision protestosu

Tel Aviv'de Eurovision protestosu
Filistinliler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı

Filistinliler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar yaptı