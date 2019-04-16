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Dünya

Instagram Kasım Süleymani'nin hesabını kapattı

Instagram, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu resmen yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin hesabını kapattı.

Ahmet Dursun   | 16.04.2019
Instagram Kasım Süleymani'nin hesabını kapattı

Ankara

Sosyal medya platformu Instagram, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu resmen yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin hesabını kapattı.

Instagram, Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 888 bin takipçisi bulunan hesabını engelledi.

Süleymani'nin Instagram sayfasını ziyaret etmek isteyenler sayfanın kaldırıldığı uyarısıyla karşılaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

Süleymani, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesi kararına, 9 Nisan'da Instagram hesabından yayınladığı eski konuşmalarından derlenen görüntülü mesajla yanıt vermişti.

ABD yönetiminin kararı dün resmen yürürlüğe girmişti.

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