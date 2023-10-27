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Gazze sınırındaki son durum.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İnsani krizin arttığı Gazze'de su sıkıntısı uzun kuyruklara neden oldu

İsrail'in yoğun bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bir su dolum tesisi, su ihtiyacının karşılanması için kapılarını Gazzelilere açtı, tesisin önünde su almak için bekleyenler yoğunluk oluşturdu.

Mücahit Aydemir  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
İnsani krizin arttığı Gazze'de su sıkıntısı uzun kuyruklara neden oldu

Gazze

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze’ye yönelik yoğun bombardımanını sürdürürken, bölgedeki insani kriz derinleşmeye devam ediyor.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden boru hattındaki su akışının durdurulması sonucu bölgede su sıkıntısı yaşanırken, Gazze'de bir su dolum tesisi, Filistinlilerin su ihtiyacını karşılamak için her gün 2 saatliğine kapılarını açacağını duyurdu.

Bunun üzerine Filistinliler, su doldurabilmek için Deyr Belah bölgesinde bulunan tesise akın etti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), yerinden edilmiş on binlerce insanın barındığı kurumlarında su, sabun ve sterilizasyon malzemeleri gibi hijyen olanaklarından yoksun olunduğunu duyurmuştu.

UNRWA'dan bugün yapılan açıklamada, Gazze'de gıda ve tıbbi malzemenin yanı sıra suyun da bitme noktasına geldiği uyarısı yapılmış, "Hastalık riskleri giderek artarken Gazze büyük bir sağlık tehlikesinin eşiğinde." ifadelerine yer verilmişti.

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