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İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü: Yemen'deki BAE destekli güçler Sokotra'da ihlallerde bulunuyor

İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü, Yemen'deki BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'nin ülkenin güneydoğusundaki Sokotra Adası'nda keyfi gözaltılar, muhalifleri işten çıkarmak gibi birçok insan hakları ihlalinde bulunduğunu belirtti.

Safiye Karabacak   | 05.11.2020
İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü: Yemen'deki BAE destekli güçler Sokotra'da ihlallerde bulunuyor

Yemen

İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütünden (SAM) yapılan yazılı açıklamada, "Güney Geçiş Konseyi GGK) milisleri, Sokotra'yı ele geçirdikleri 19 Haziran'dan bu yana adada insan hakları ihlallerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı. 

GGK'nin birkaç hafta süren kuşatma ve hükümet güçleriyle çatışmaların ardından hükümetin kalkınma konusunda güneye ayrımcı yaklaştığı ve yönetimi güneylilerle paylaşmadığı gerekçesiyle Sokotra Adası'nı ele geçirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BAE destekli GGK milisleri salı günü Sokotra Eğitim Fakültesi Edebiyat Profesörü Ahmed Salim el-Amiri'yi iş yerinde keyfi olarak gözaltına aldı. Milisler, Amiri'yi, adanın koşulları hakkındaki görüşlerini yayınlaması nedeniyle beş saat alıkoydu."

Uluslararası insan hakları ve Yemen kanunlarının açıkça ihlali anlamına gelen bu durumların endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, "GGK milislerinin, muhalifleri işlerinden çıkardığı, en son pazar günü Sokotra Limanı Müdürü Riyad Said Süleyman başta olmak üzere birçok aktivist ve muhalifi keyfi olarak alıkoyduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, GGK milislerinin Kalansiya ilçesindeki barışçıl gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 9 Eylül'de Ahmed Hadid Hamis, Saad Muhammed Kadumi ve Remzi Ceman Muhammed'i gözaltına aldığı kaydedildi.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında kontrol mücadelesi yaşanıyor.

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