İnsan hakları örgütlerinden Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısı
İnsan hakları örgütleri, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yeni tip koronavirüsle mücadele için gerekli tıbbi malzeme girişine izin verilmesini istedi.
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Gazze'deki Himaye İnsan Hakları Merkezi Müdürü Ömer el-Karut, düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki tüm sivil toplum örgütleri ve insan hakları kuruluşları olarak yıllardır abluka altında tutulan Gazze'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gerekli tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısında bulunduklarını söyledi.
Tıbbi malzeme, cihaz ve ilaçların bölgeye girişi konusunda İsrail'in hala şartlar ileri sürdüğünü belirten Karut, bu konudaki hukuki sorumluluğunu yerine getirmesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.
Dünya Sağlık Örgütü'ne de seslenen Karut, Filistin topraklarında Koronavirüs Salgını Bölge İzleme Merkezi açılması çağrısı yaptı.
UNRWA okulları kliniğe dönüştürüldü
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) da koronavirüs tedbirleri kapsamında Gazze'deki 17 okulu solunum sistemi rahatsızlığı bulunan hastalar için kliniğe dönüştürdü.
UNRWA Sözcüsü Adnan Ebu Hasene AA muhabirine yaptığı açıklamada, solunum sistemi rahatsızlığı bulunan hastalar için gerekli ekipman, cihaz ve tıbbi malzemelerle donatılan okulların bugün açıldığını belirtti.
Ebu Hasene, bu adımın belirtileri Kovid-19 ile benzerlik gösteren hasta grubunun tedavi alanlarını diğer hastalardan ayırmak amacıyla atıldığını kaydetti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde koronavirüs vakasının bulunmadığını ancak Batı Şeria'da 44 kişinin virüse yakalandığını duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.