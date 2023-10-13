İnsan Hakları İzleme örgütü: İsrail, beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı
İnsan Hakları İzleme örgütü tarafından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." denildi.
Ankara
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