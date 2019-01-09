İnsan Hakları İzleme Örgütü, IKBY'deki güvenlik güçlerini terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduklarını itiraf ettirmek için tutuklu çocuklara işkence yapmakla suçladı.

ERBİL

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'indeki (IKBY) güvenlik güçleri DEAŞ ile bağlantılı olduklarını itiraf ettirmek için tutuklu çocuklara işkence yapıyor. Güvenlik güçleri 2017-2018 yıllarında şiddet, kötü muamele ve elektrik verme gibi yöntemlerle çocuklara işkence etti. Terörle bağlantısını kabul etmeyenlere zorla itiraf yazısı imzalattırıldı." denildi.

Açıklamada, HRW yetkililerinin DEAŞ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan yaşları 14 ile 17 arasında değişen 23 çocukla görüştüğü belirtilerek, bu çocukların kaldığı Erbil'deki Islah Merkezi'nin işkence yerlerinden biri olduğu ifade edildi.

Görüşülen çocuklardan 16'sının güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapıldığını itiraf ettiği aktarılan açıklamada, "Görüşülen çocuklardan 3'ü elektrikle işkence gördüğünü, bazıları iki saat boyunca akrep pozisyonunda kalmaya zorlandığını, birkaçı ise itiraf edene kadar birkaç gün süreyle işkenceye maruz kaldığını kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

IKBY işkence iddialarını reddetti

Öte yandan IKBY Uluslararası Örgüt Raporları Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari ise HRW'nin söz konusu iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tutuklu çocuklara işkence edildiği iddialarını reddetti.

HRW yetkililerinin Islah Merkezini ziyaret etmediğini savunan Zebari, "Örgütün paylaştığı bilgiler asılsızdır. Terörle bağlantısı nedeniyle tutuklanan birçok çocuk geçmişte serbest bırakılarak bölgelerine gönderilmiştir." dedi.

Zebari, mahkeme kararı olmaksızın kimsenin tutuklanmadığına işaret ederek, "Güvenlik güçleri bölgeye (IKBY) gelen göçmenlerin isimlerini kontrol ediyor ve haklarında bilgi alıyordu. İsimleri şüpheli veya arananlar listesinde bulunanlar güvenlik güçleri tarafından mahkemelere sevk ediliyordu. Bu kapsamda şu ana kadar suçlu bulunan yüzlerce DEAŞ'lı tutuklanmıştır. Tutuklulardan bazıları DEAŞ saflarında tetikçilik yapmış, bazıları ise örgüt kamplarında eğitim görmüş isimler." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mazin Majeed Asaad Baqal