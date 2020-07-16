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Dünya

İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktör Yardımcısı'ndan Fransa'ya Libya eleştirisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Ugarte, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin, "Fransa'nın ekonomik ve stratejik çıkarlarını korumak için ciddi ihlallere gözünü kapatmayı sonlandırması gerekiyor." dedi.

Yusuf Özcan   | 16.07.2020
İnsan Hakları İzleme Örgütü Genel Direktör Yardımcısı'ndan Fransa'ya Libya eleştirisi

Paris

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Genel Direktör Yardımcısı Bruno Stagno Ugarte, Fransız Mediapart internet sitesinde kaleme aldığı yazıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Libya konusunda meşru hükümete destek veren Türkiye'ye yönelttiği suçlamaların Fransa'nın Libya politikasındaki belirsizlikleri ortaya koyduğunu belirtti. 

Macron'un Mısır ve Birleşik Arap Emirlikler'inin (BAE) Libya'daki müdahalelerine sessiz kaldığını ve Rusya'ya karşı da anlayışlı olduğunu vurgulayan Ugarte, bu üç ülkenin Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek verdiğini anımsattı.

Ugarte, Macron'un Hafter'e bağlı silahlı grupların ve milislerin saldırılarını görmezden geldiğini kaydetti.

Libya'nın Giryan kentinde Hafter milislerine ait bir kampta Haziran 2019'da bulunan ileri teknoloji Amerikan yapımı "Javelin" füzelerinin Fransız devletine ait olduğunun ortaya çıkmasının Fransa'yı zor duruma soktuğunun altını çizen Ugarte, bu durumun Fransa'nın Hafter'e askeri destek verdiğini ve BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiğini gösterebileceğini belirtti.

Ugarte, Macron'un "Fransız silahların önemli müşterisi" olan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'daki tekrarlanan müdahalelerine sessiz kaldığını bildirdi.

Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Libya'da uluslararası hukuka riayet edilmesine yönelik açıklamalar yaptığını ancak onların sözleri ile eylemleri arasında çelişki olduğunu ifade eden Ugarte, Macron ve Le Drian'ın Sisi'ye ve Hatfer'e destek verdiğini vurguladı.

Ugarte, Fransa'nın Sisi'ye birkaç milyar avroluk silah verdiğinin altını çizdi.

Fransa'nın açıklamalar ile eylemlerin arasındaki uçurumu kapatmasının zamanının geldiğini belirten Ugarte, "Fransa'nın ekonomik ve stratejik çıkarlarını korumak için ciddi ihlallere gözünü kapatmayı sonlandırması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ugarte, Macron'un Libya'ya yönelik seçici öfkesinin diplomaside savunduğu değerler kadar kendi itibarını da zedelediğinin altını çizdi.

Ugarte, BAE'nin 2019'da Fransa'dan 1,5 milyar avro değerinde silah satın aldığını da kaydetti.

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