Dolar
19.84
Euro
21.44
Altın
1,981.48
ETH/USDT
1,810.70
BTC/USDT
26,847.00
BIST 100
4,482.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Savunma sanayisi

İngiltere'nin silah ihracatı 2022'de 8,5 milyar sterlinle rekor seviyeye ulaştı

İngiltere'nin silah ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre iki katına çıktı ve 8,5 milyar sterlinle rekor kırdı.

Nuran Erkul Kaya  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
İngiltere'nin silah ihracatı 2022'de 8,5 milyar sterlinle rekor seviyeye ulaştı İngiltere'nin Katar'a 2,7 milyar sterlinlik silah ihracatının 2,4 milyar sterlinini, ilki Ağustos 2022'de teslim edilen Typhoon tipi savaş uçağı ihracatı oluşturdu.

Londra

Silah ticaretinin ortadan kaldırılması için çalışan İngiltere merkezli organizasyon Silah Ticaretine Karşı Kampanya'nın analizine göre, İngiltere'nin silah ihracatı, iki yıllık düşüşün ardından 2022'de yükselişe geçti.

Silah satışları, en yaygın ihraç edilen ve satış verileri açıklanan tür olan tek bireysel ihracat lisansları (SIEL) kapsamında hesaplandı.

Buna göre, geçen yıl ülkenin silah ihracatı 8,5 milyar sterlinle bu alandaki verilerin açıklanmaya başladığı 2000'lerin başından beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Geçen yıl silah ihracatı, 2021'e göre iki katına çıktı.

İngiltere'nin en büyük silah ihracat destinasyonu 2,7 milyar sterlinle Katar oldu. Katar'a silah ihracatının 2,4 milyar sterlinini, ilki Ağustos 2022'de teslim edilen Typhoon tipi savaş uçağı ihracatı oluşturdu.

Katar'ı, 1,1 milyar sterlinle Suudi Arabistan ve 860 milyon sterlinle ABD izledi. İngiltere'nin geçen yıl Türkiye'ye silah ihracatı 424 milyon sterlin, Ukrayna'ya ise 401 milyon sterlin olarak hesaplandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biyokaçakçılara 2007'den bu yana 5,6 milyon lira ceza kesildi
Kilis'te depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor
Biyolojik çeşitliliğin devamı karbon emisyonunun azaltılmasında önem taşıyor
Batman'da köy köy gezerek 40 çeşit ata tohumuna ulaştılar
Seçmen sayısı ve seçime katılım arttı, geçersiz oy sayısı azaldı

Benzer haberler

İngiltere'nin silah ihracatı 2022'de 8,5 milyar sterlinle rekor seviyeye ulaştı

İngiltere'nin silah ihracatı 2022'de 8,5 milyar sterlinle rekor seviyeye ulaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet