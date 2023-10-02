Dolar
27.47
Euro
28.80
Altın
1,821.08
ETH/USDT
1,660.20
BTC/USDT
27,500.00
BIST 100
8,486.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'nin Oxford şehrinde patlama meydana geldiği bildirildi

İngiltere'nin Oxford şehri yakınlarında patlama olduğu belirtildi. Patlamanın, geri dönüşüm tesisindeki biyogaz tankına yıldırım isabet etmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Zuhal Demirci  | 02.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
İngiltere'nin Oxford şehrinde patlama meydana geldiği bildirildi

İngiltere

Yerel basında, Oxford yakınlarındaki patlamanın yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği ve devasa ateş topunun gökyüzünü aydınlattığı haberleri yer aldı.

Bölge halkı, akşam saatlerindeki patlamanın ardından çıkan yangının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Patlamanın biyogaz tankına yıldırım düşmesinden kaynaklandığı açıklandı

Yenilebilir enerji alanında faaliyet gösteren "Severn Trent Green Power" şirketi tarafından patlamanın ardından yapılan açıklamada, "Bu akşam Oxfordshire, Yarnton yakınlarındaki Cassington tesisimizde bulunan biyogaz tankına yıldırım isabet etmesi sonucu patlama meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geri dönüşüm tesisindeki patlamada kimsenin zarar görmediği belirtilerek, "Hasarın en kısa sürede değerlendirilebilmesi için sahanın güvenli olduğundan emin olmak üzere acil servis ekipleriyle birlikte çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), gün içerisinde Oxfordshire'da yerel saatle 02.00'ye kadar gök gürültülü fırtına ve şiddetli yağmur beklendiğini belirterek, sarı kodlu hava uyarısı yapmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu
Bakan Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azimle, kararlılıkla mücadele edeceğiz
Terme Çayı, sel ve taşkınları önlemek için ıslah edilecek
Akdeniz Bölgesi'nin doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Yurdun doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor

Benzer haberler

İngiltere'nin Oxford şehrinde patlama meydana geldiği bildirildi

İngiltere'nin Oxford şehrinde patlama meydana geldiği bildirildi

İngiltere'de "1884'ten bu yana en sıcak eylül ayı" yaşandı

İngiltere’de uzman ve pratisyen hekimler, ikinci kez birlikte grev düzenliyor

İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesi siber saldırıya uğradı

İngiliz kraliyet ailesinin resmi internet sitesi siber saldırıya uğradı
İngiltere Başbakanı Sunak, savaşmak için Ukrayna'ya İngiliz askeri göndermeyeceklerini belirtti

İngiltere Başbakanı Sunak, savaşmak için Ukrayna'ya İngiliz askeri göndermeyeceklerini belirtti
İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabaklar yasaklandı

İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabaklar yasaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet