İngiltere'nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
İngiltere'nin Birmingham kentindeki bıçaklı saldırılarda 1 kişi ölürken, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Londra
Birmingham'dan sorumlu West Midlands Polisinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde kentin değişik bölgelerinde meydana gelen saldırıların ardından cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi.
Olayda 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırıların bağlantılı olduğu ve failin bulunması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Açıklamada, saldırıların terör eylemi değil, çete savaşları bağlantılı olabileceği ifade edildi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da olayın terör bağlantılı olduğunu gösterecek hiçbir bilgi bulunmadığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.