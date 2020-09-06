Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,933.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İngiltere'nin Birmingham kentindeki bıçaklı saldırılarda 1 kişi ölürken, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Hasan Esen   | 06.09.2020
İngiltere'nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Londra

Birmingham'dan sorumlu West Midlands Polisinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde kentin değişik bölgelerinde meydana gelen saldırıların ardından cinayet soruşturması başlatıldığı belirtildi. 

Olayda 1 kişinin öldüğü, 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırıların bağlantılı olduğu ve failin bulunması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların terör eylemi değil, çete savaşları bağlantılı olabileceği ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da olayın terör bağlantılı olduğunu gösterecek hiçbir bilgi bulunmadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakaları yeniden artışta
Okullarda yüz yüze eğitim için 'yeni vaka sayısı 500'ün altına inmeli' tavsiyesi
Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresi 3 ay uzatıldı
İran'da son 24 saatte 139 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Doç. Dr. Aysel Milanlıoğlu'ndan 'koronavirüs inmeye neden olabilir' uyarısı

Benzer haberler

İngiltere'nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İngiltere'nin Birmingham kentinde bıçaklı saldırılarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki tutumu uluslararası mahkemede kabul gören kendi tezleriyle çelişiyor

Pitbullun saldırdığı minik kız oyuncak köpeğiyle bile oynamaya korkuyor

İngiltere'de son 97 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

İngiltere'de son 97 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
İngiltere'de yılın oyuncusu adayları belli oldu

İngiltere'de yılın oyuncusu adayları belli oldu
İngiltere'de son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

İngiltere'de son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı