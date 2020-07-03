Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,775.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'den Türkiye’ye '14 günlük karantina' muafiyeti

İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye’ye muafiyet getirdi.

İlyas Tayfun Salcı   | 03.07.2020
İngiltere'den Türkiye’ye '14 günlük karantina' muafiyeti

London
İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye’ye muafiyet getirdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balkan ülkelerinde Kovid-19 vakalarının artmasıyla bazı tedbirler geri getirildi
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Markalara salgın dönemi için tavsiyeler
Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 28 artış
AB'den Kovid-19 tedavisinde 'Remdesivir'in kullanımına yeşil ışık

Benzer haberler

İngiltere'den Türkiye’ye '14 günlük karantina' muafiyeti

İngiltere'den Türkiye’ye '14 günlük karantina' muafiyeti

Ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti

İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 44 bin sınırına dayandı

Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi

Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
AB ve İngiltere müzakerelerde uzlaşı sağlayamadı

AB ve İngiltere müzakerelerde uzlaşı sağlayamadı
İngiltere, Venezuela hükümetine altınlarını geri vermeyecek

İngiltere, Venezuela hükümetine altınlarını geri vermeyecek