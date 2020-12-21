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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı

Kovid-19'un İngiltere kaynaklı mutasyon riski nedeniyle, gece saatlerinde THY'ye ait uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen yolculara PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular, evlerinde karantinada kalacak.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 21.12.2020
İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı Fotoğraf: Abidin Mutlu Bozdağ /AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ


İngiltere'den İstanbul'a gelen yolculara mutasyon riski nedeniyle koronavirüs testi yapıldı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere kaynaklı mutasyon riski nedeniyle, gece saatlerinde Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen yolculara PCR testi yapıldı. Adres ve iletişim bilgileri alınan yolcular, evlerinde karantinada kalacak. ( Abidin Mutlu Bozdağ - Anadolu Ajansı ) 

Mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü nedeniyle İngiltere'de bulaş hızının artmasından dolayı, Türkiye'ye İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan yapılan uçuş seferleri, geçici olarak durduruldu.

Karar üzerine gece saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında, halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacak ve karantina kuralları uygulanacaktır. Tedbirler tam koordinasyonla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasını takiben, Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen ve aralarında kabin ekiplerinin de bulunduğu 125 yolcuya, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri uygulandı.

Sağlık ekipleri tarafından uçakta iletişim ve adres bilgileri alınan yolcular, daha sonra havalimanı içerisindeki Kovid-19 PCR testi alanına götürüldü.

Burada sağlık ekiplerince yolculardan numune alındı. 

Yolcular evlerinde karantinada kalacak

Londra'dan İstanbul'a gelen yolcuların, evlerinde karantina altında olacakları ve filyasyon ekipleri tarafından takip altında tutulacakları öğrenildi. 

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