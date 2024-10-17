İngiltere'den, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'e destek
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin, İsrail'in "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ve BM'nin dünya genelindeki hayati çalışmalarını desteklemeye devam ettiğini bildirdi.
Londra
Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, dün Guterres ile telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki durumu ve BM'nin bölgedeki zorlukların ele alınmasındaki vazgeçilmez rolünü ele aldıklarını belirtti.
Bakan Lammy, "İngiltere, Genel Sekreter'i ve BM'nin dünya genelindeki hayati çalışmalarını desteklemeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.
İsrail, Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etmişti
İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.
BM Genel Sekreteri'nin 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'e atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.
Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.