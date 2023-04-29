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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Dünya

İngiltere'deki Trafalgar Meydanı'nda geçmiş Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın simge mekanlarından Trafalgar Meydanı'nda geçmiş Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Behlül Çetinkaya  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
İngiltere'deki Trafalgar Meydanı'nda geçmiş Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi

Londra

Londra Belediyesinin katkısıyla gerçekleştirilen "Eid in the Square (Meydanda Bayram)" programına ülkedeki Müslümanların yanı sıra farklı dinlere mensup çok sayıda kişi ve turistler ilgi gösterdi.

Kutlama için kurulan sahnede Müslüman ülkelere ait geleneksel kıyafet ve danslar sergilendi, meydanda Müslüman ülke mutfaklarından lezzetler tanıtıldı.

Meydanda kurulan sahnede konuşan Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, ülkede gelecek hafta Kral Charles’ın taç giyme töreninin yapılacağını belirterek, “Hristiyan bir kralımızın olması, başbakanımızın bir Hindu, Londra Belediye Başkanı’nın ise bir Müslüman olması çeşitliliğimizi gösteriyor.” dedi.

Khan, ramazan boyunca Londra ve İngiltere’de düzenlenen toplu iftarlar ve Trafalgar’daki bayram kutlamasının farklı kültürlerden insanları bir araya getirdiğini kaydederek, “İftarlar ve buradaki kutlama dinimizin en güzel yönünü, en güzel öğretilerini gösteriyor. Birbirimizi tanıyoruz ve bu meydanda bulunan her dinden insan Ramazan Bayramı'nı bu meydanda bizimle kutluyor.” diye konuştu.

İslam'ın çeşitlilik dini olduğuna işaret eden Khan, eski ABD Başkanı Donald Trump'a çeşitliliğe ve Müslümanlara karşı duruşu nedeniyle her yıl Trafalgar Meydanı'ndan gönderdiği özçekimle yanıt verdiğini belirtti ve meydandaki kalabalıkla özçekim yaptı.

Konuşmaların ardından Müslüman ülkelerden sanatçılar eserlerini seslendirdi, ilahi dinletisi yapıldı.

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