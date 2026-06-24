İngiltere'nin Nottingham kentindeki hastanelerde yaşanan doğum ihmalleri, yetersiz bakım ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebeğin öldüğü veya zarar gördüğü bildirildi.

İngiltere'deki hastane ihmallerinde 500'den fazla bebek ve anne hayatını kaybetti veya zarar gördü İngiltere'nin Nottingham kentindeki hastanelerde yaşanan doğum ihmalleri, yetersiz bakım ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebeğin öldüğü veya zarar gördüğü bildirildi.

The Guardian gazetesi, doğum uzmanı Donna Ockenden'in, Nottingham'daki doğum hizmetlerine yönelik kapsayıcı ve bağımsız bir rapor hazırladığını aktardı.

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) "en büyük doğum skandalı" şeklinde nitelenen rapora göre, Nottingham'daki hastanelerde yetersiz bakım, ihmal ve sistematik başarısızlık nedeniyle 500'den fazla anne ve bebek zarar gördü veya hayatını kaybetti.

Nottingham Üniversitesi hastanelerinde, 13 yıl boyunca yetersiz tedavi gören toplam 444 kadın ve 76 yeni doğan bebek "potansiyel olarak önlenebilir" sonuçlar yaşarken; yeni doğan bebekler yetersiz bakım gördü, farklı bir tutum uygulanması halinde zarar görmeyecekleri tespit edildi.

"Rapor bulguları son derece rahatsız edici"

Nottingham'da 2012-2025 dönemindeki ölü doğum, yeni doğan ölümleri, anne ölümleri ve ağır yaralanma vakalarının incelendiği ve yaklaşık 2 bin 500 aileyi etkileyen rapora ilişkin konuşan Ockenden, rapor bulgularının son derece rahatsız edici olduğunu söyledi.

Ockenden, genç personelin endişelerini dile getirmekten "korktuğunu" aktararak, hastanelerde kurumsal itibarın öne çıktığını savundu.

Hastane yetkilileri: "Kadınlardan ve ailelerinden koşulsuz özür diliyoruz"

İngiltere'de geniş yankı bulan rapor sonrası Nottingham Üniversitesi hastaneleri yetkililerince yapılan yazılı açıklamada da "Hizmetlerimizde bakım alırken zarar gören, kayıp yaşayan, travma geçiren veya sıkıntı çeken kadınlardan ve ailelerinden koşulsuz özür diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sorumluluğun kabul edildiği açıklamada, hizmet alanında reform yapılacağı sözü verildi.

Ockenden, 2022'de yayımladığı bağımsız raporunda da İngiltere'de 2000-2019 döneminde 201 bebek ve 9 annenin kötü bakım nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.