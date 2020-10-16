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Dünya

İngiltere'deki Azerbaycan Türkleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını protesto etti

İngiltere'de yaşayan Azerbaycan Türkleri, Ermenistan'ın son günlerde Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini bombalamasını ve Dağlık Karabağ’daki işgalini protesto etti.

Bilal Acar   | 16.10.2020
İngiltere'deki Azerbaycan Türkleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını protesto etti Fotoğraf: Hasan Esen/AA

Londra

İngiltere'nin başkenti Londra'da Uluslararası Af Örgütünün bürosunun önünde bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini ve son saldırılarını protesto etti, Azerbaycan ordusuna destek mesajları gönderdi.

Türk ve Azerbaycan bayraklarını dalgalandıran göstericiler, ellerinde "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Hocalı için adalet", "Ermenistan'a inanmayın" yazılı dövizler taşıdı ve "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Hocalı için adalet", "Gence'de siviller katlediliyor", "Terörist Ermenistan" sloganları attı.

Göstericiler adına konuşan Şahin Valisoy, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenleyerek sivilleri katlettiğini ve birçok çocuğun bu saldırılar sonucunda yetim kaldığını söyledi.

Saldırılara karşı tüm Azerbaycan Türklerinin bir araya geldiğini ifade eden Valisoy, Ermenistan tarafından işgal edilmiş Azerbaycan topraklarının özgürleşeceğini belirtti. Valisoy, Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan ordusuna da destek mesajlarını iletti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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