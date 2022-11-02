İngiltere'de Wagner'e karşı "Ukrayna'da terörist faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla hukuki süreç başlatıldı
İngiltere'de bir hukuk firması, Ukraynalı mağdurların, Rus paralı asker grubu Wagner'in Ukrayna'da terörist faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin iddiaları hakkında dava açmak için ilk yasal adımı attıklarını duyurdu.
Londra
"McCue Jury and Partners" adlı hukuk firmasından yapılan açıklamada, firmanın dün İngiliz parlamentosunda, Wagner grubunun Ukrayna'daki terörizm faaliyetlerine ilişkin Dış İlişkiler Komitesi'nde bir kanıt sunma oturumuna katıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Komiteye kanıt sunarken, Ukrayna halkını desteklemek için daha geniş bir sivil toplum hukuk kampanyasının bir parçası olarak, Ukraynalı mağdurların Wagner'e karşı hesap verebilirlik ve tazminat talep eden bir Yüksek Mahkeme davası başlatmak için ilk adımı attıklarını duyurduk." denildi.
Bunun, demokrasinin tarihi merkezinde, hukukun üstünlüğüne aldırmayan bir gruba karşı bir meydan okumayı ilan etmek için uygun adım olduğu belirtilen açıklamada, Ukraynalıların bu cesur tavrı sergiledikleri için selamlanmaları gerektiği belirtildi.
Açıklamada, hukuk firmasından, İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi soruşturması öncesi "Wagner Grubu ve Ötesi: Proxy Özel Askeri Şirketler" konusunda ifade vermesinin istendiği bildirildi.
Wagner'in terörün yanı sıra sivil halka boyun eğdirmek için savaş silahları olarak işkence, cinayet ve tecavüze başvurması gibi savaş suçlarının teyit edildiği öne sürülen açıklamada, "Yalnızca Wagner gibi bir terör örgütü nükleer tesislerin çevresine patlayıcı yerleştirebilir." ifadesi kullanıldı.
- İngiltere, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında Wagner'i görevlendirdiğini iddia etmişti
İngiltere Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 29 Temmuz'da Ukrayna'daki duruma ilişkin paylaşılan istihbarat raporunda, Rus Wagner paralı askerlerinin Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattının bazı noktalarında görevlendirildiği öne sürülmüştü.
Wagner askerlerinin, marttan bu yana Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusuyla koordineli olarak hareket ettiğine dikkati çekilen raporda, Wagner'e normal ordu birimlerine benzer şekilde cephe hattının belirli alanları için sorumluluk verilmiş olabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştu.
Raporda, "Rusya'nın Ukrayna ile savaşında büyük bir piyade sıkıntısı ile karşı karşıya kalması nedeniyle böyle bir karar almış olabileceğine" işaret edilerek, "Wagner güçlerinin savaşın gidişatında önemli bir fark oluşturma ihtimali oldukça düşük." ifadesine yer verilmişti.
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından 18 Temmuz'da yapılan açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna işgalinde cephe hatlarındaki personel eksikliğini gidermek ve cephe hatlarına takviye birlikler konuşlandırmak amacıyla Wagner birliklerini kullandığı iddia edilmişti.
- Wagner, birçok ülkede faaliyet gösteriyor
Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin tarafından 1 Mayıs 2014'te Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'taki çatışmalar nedeniyle kurulan Rus güvenlik şirketi Wagner, Suriye, Libya ve başka Arap ülkelerinde, Afrika'nın birçok ülkesinde ve Latin Amerika'da faaliyet gösteriyor.
Rus paralı askerleri olarak da anılan Wagner grubunun, Mali'de Temmuz 2020'de darbe yaparak yönetime gelen cuntayı ve Burkina Faso'da 30 Eylül'de yapılan darbeyi desteklediği öne sürülüyor.