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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de son 24 saatte 118 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 36 bin 793'e yükseldi.

Hasan Esen   | 24.05.2020
İngiltere'de son 24 saatte 118 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 36 bin 793'e yükseldi.

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