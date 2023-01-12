Dolar
18.78
Euro
20.22
Altın
1,887.73
ETH/USDT
1,391.90
BTC/USDT
18,171.00
BIST 100
4,824.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de siyahiler organ nakli için genel nüfusa göre daha uzun süre bekliyor

İngiltere'de siyahi hastaların, organ nakli için genel nüfusa göre 6 aya kadar daha uzun süre beklediği; bunun, siyahiler arasında organ bağışı yapmak isteyen kişi sayısının az olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Saadet Firdevs Aparı   | 12.01.2023
İngiltere'de siyahiler organ nakli için genel nüfusa göre daha uzun süre bekliyor

Ankara

BBC Radyo'da yayınlanan podcastte, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Kan ve Nakil (NHSBT) Raporu'ndaki detaylar paylaşıldı.

Raporda, organ nakli için en iyi eşleşmenin, aynı etnik kökene sahip kişilerden sağlandığı ancak nüfusun yüzde 4'ünü oluşturan siyahilerin, bağışların yalnızca yüzde 2'sini yaptığı belirtildi.

Ülkedeki tüm etnik kökenler için organ nakli bekleme sürelerinin azaldığı aktarılan raporda, siyahilerin böbrek nakli için ortalama 735 gün beklediği kaydedildi.

Ortalama bekleme süresinin genel nüfus için 550 gün, Asyalılar için 650 gün ve beyazlar için 488 gün olduğu aktarıldı.

NHSBT’den Winnie Andango, "Siyahiler daha uzun süre bekliyor çünkü aynı etnik kökenden organ bağışı yapmak için öne çıkan daha az insan var." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Askerlik başvurularında dijitalleşmeye gideceğiz
Bakan Bozdağ: Kira alacakları ve kat mülkiyetinden doğan ihtilaflar ara buluculuğun kapsamına alınacak
Alibeyköy Barajı'ndaki su son 10 yılın en düşük seviyesine indi
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz

Benzer haberler

İngiltere'de siyahiler organ nakli için genel nüfusa göre daha uzun süre bekliyor

İngiltere'de siyahiler organ nakli için genel nüfusa göre daha uzun süre bekliyor

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi bir yılda 272 hastayı hayata bağladı

Avrupa enerji krizinde kömüre yöneldi

İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı ikinci kez greve gitti

İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı ikinci kez greve gitti
Prens Harry'nin tartışmalı anı kitabı "Spare" satışa çıktı

Prens Harry'nin tartışmalı anı kitabı "Spare" satışa çıktı
İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabaklar yasaklanıyor

İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak ve tabaklar yasaklanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet