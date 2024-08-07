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Dünya

İngiltere'de, şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlanan aşırı sağcı parti lideri Farage kendini savundu

İngiltere'de yaptığı spekülatif paylaşımla şiddet eylemlerini körüklemekle suçlanan radikal sağcı ve popülist Reform UK Partisi lideri Nigel Farage kendini savundu.

Şeyma Yiğit  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
İngiltere'de, şiddet olaylarını kışkırtmakla suçlanan aşırı sağcı parti lideri Farage kendini savundu Fotoğraf: Behlül Çetinkaya/AA

Ankara

İngiltere'de Southport kentinde 29 Temmuz'da bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcıların şiddet eylemleri ülke geneline yayılırken, saldırganın kimliğine ilişkin yaptığı spekülatif paylaşımla şiddet eylemlerini körüklemekle suçlanan radikal sağcı ve popülist Reform UK Partisi lideri Nigel Farage kendini savundu.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi lideri Farage, LBC'ye verdiği röportajda, aşırı sağcıların şiddet eylemlerini kışkırtmakla suçlandığı sosyal medya paylaşımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ülkedeki şiddet eylemlerinin patlak verdiği 29 Temmuz'daki bıçaklı saldırıda, saldırganın kimliğine ilişkin spekülatif paylaşımını "gerçeği" bulmak istediği için yaptığını savunan Farage, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Farage, aşırı sağcı şiddet eylemlerinin sosyal medyaya dayalı dezenformasyondan kaynaklandığını belirterek, yalan haberler konusunda çeşitli suçlardan yargılanan sosyal medya fenomeni Andrew Tate'i işaret etti.

Andrew Tate kendisini suçlayan Farage'a tepki gösterdi

Romanya'da çeşitli suçlardan yargılanan ABD'li eski dövüş sporcusu Andrew Tate, sağcı liderin kendisi hakkında söylediklerine X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Videolu paylaşımında Tate, Farage'ın sosyal medyadaki dezenformasyon konusunda kendisini işaret eden değerlendirmelerinden "ciddi şekilde endişe" duyduğunu kaydetti.

Tate ayrıca, aşırı sağcı şiddet eylemlerinin "halkını temsil etmeyen politikacıların suçu olduğunu" savunarak Farage'ın, bunu dile getirmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti.

Kentteki bıçaklama olayının failinin Müslüman ve göçmen olmadığı açıklanmasına rağmen aşırı sağcıların sosyal medyada yaydığı spekülatif haberler üzerine başlayan Müslüman karşıtı ve ırkçı şiddet olayları ülkenin birçok bölgesine sıçramıştı.










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