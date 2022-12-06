Dolar
18.63
Euro
19.50
Altın
1,769.03
ETH/USDT
1,249.60
BTC/USDT
16,970.00
BIST 100
5,000.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısı 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda kullanılabilecek

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklara, ilaç şirketi Pfizer-BioNtech'in ürettiği Kovid-19 aşısının kullanılmasına izin verdi.

Zuhal Demirci   | 06.12.2022
İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısı 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda kullanılabilecek

İngiltere

MHRA’dan yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech şirketinin “Comirnaty” aşısının, gerekli güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşıladığı belirtildi.

Kovid-19 aşısının, 6 aylıktan 4 yaşına kadar olan bebek ve çocuklarda kullanımı için onay verildiği ifade edilen açıklamada, karardan önce 4 bin 526 katılımcıyı içeren devam eden klinik araştırmanın verilerinin de gözden geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda yan etkilerin “bu yaş grubundaki bir aşıdan beklenebileceklerle uyumlu olduğu”na işaret edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çukurova Havalimanı'nın şubat sonu veya martta açılması planlanıyor
Emine Erdoğan: Türkiye, Afrika açılımıyla dünya tarihinde yepyeni bir sayfa açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı
Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ülkesine kahveyi Türklerin getirdiğini söyledi
Silindir Operasyonu kapsamında çok sayıda silah ele geçirildi

Benzer haberler

Dünya Kupası'nda sakatlanan Arsenallı futbolcu Jesus, sağ dizinden ameliyat edildi

Dünya Kupası'nda sakatlanan Arsenallı futbolcu Jesus, sağ dizinden ameliyat edildi

İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısı 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda kullanılabilecek

İngiliz sendikadan hükümete "gıda krizi" uyarısı

İngiltere'de Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle ölen çocukların sayısı 9'a çıktı

İngiltere'de Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle ölen çocukların sayısı 9'a çıktı
Pekin'de bazı kamuya açık alanlarda negatif test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırıldı

Pekin'de bazı kamuya açık alanlarda negatif test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırıldı
İngiltere'de hizmet sektörü kasımda daralmaya devam etti

İngiltere'de hizmet sektörü kasımda daralmaya devam etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet