İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısı 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklarda kullanılabilecek
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 6 aylıktan 4 yaşına kadarki bebek ve çocuklara, ilaç şirketi Pfizer-BioNtech'in ürettiği Kovid-19 aşısının kullanılmasına izin verdi.
İngiltere
MHRA’dan yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech şirketinin “Comirnaty” aşısının, gerekli güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarını karşıladığı belirtildi.
Kovid-19 aşısının, 6 aylıktan 4 yaşına kadar olan bebek ve çocuklarda kullanımı için onay verildiği ifade edilen açıklamada, karardan önce 4 bin 526 katılımcıyı içeren devam eden klinik araştırmanın verilerinin de gözden geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bu kapsamda yan etkilerin “bu yaş grubundaki bir aşıdan beklenebileceklerle uyumlu olduğu”na işaret edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.