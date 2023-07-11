Dolar
26.11
Euro
28.77
Altın
1,931.53
ETH/USDT
1,883.00
BTC/USDT
30,567.00
BIST 100
6,301.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya, Ekonomi

İngiltere'de ortalama 2 yıllık konut kredisi faizi yüzde 6,63'e yükseldi

İngiltere'de ortalama 2 yıllık sabit konut kredisi faizi, yüzde 6,63'e ulaştı.

Gökhan Kurtaran  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
İngiltere'de ortalama 2 yıllık konut kredisi faizi yüzde 6,63'e yükseldi

Londra

Finansal veri sağlayıcısı Moneyfacts'den yapılan açıklamada, ülkede ortalama 2 yıllık sabit konut kredisinin yüzde 6,63'e yükseldiği bildirildi.

Geçen yılın ekim ayında hükümet bütçesine ilişkin yaşanan kriz nedeniyle ülkede ortalama 2 yıllık sabit konut kredisi faizi, yüzde 6,65 seviyesinde kaydedilmişti.

Uzmanlar, artan faiz oranlarının konut satışları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Ülkede ortalama 5 yıllık sabit konut kredisi faizi, geçen yıl yaklaşık yüzde 3 seviyesinde bulunuyordu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltmişti.

Ülkede yıllık enflasyon da mayısta yüzde 8,7 ile sabit kalmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 10 gözaltı
Türkiye ve dünya gündemi
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Heyelan nedeniyle Bolu Abant gişelerinden kapatılan Anadolu Otoyolu ulaşıma açıldı
İsveç Başbakanı: Türkiye ile işbirliği formatında yeni ikili güvenlik diyaloğu kuracağız

Benzer haberler

İngiltere'de ortalama 2 yıllık konut kredisi faizi yüzde 6,63'e yükseldi

İngiltere'de ortalama 2 yıllık konut kredisi faizi yüzde 6,63'e yükseldi

İklim değişikliği nedeniyle kışlamadan erken uyanan arıların hayatta kalma şansı azalıyor

ABD Başkanı Biden NATO Zirvesi öncesi İngiltere Başbakanı Sunak'la görüştü

Easyjet, İngiltere'de 1700 uçuşu iptal etme kararı aldı

Easyjet, İngiltere'de 1700 uçuşu iptal etme kararı aldı
Çoğul gebelik oranları Kovid-19 sonrası dünya genelinde artışa geçti

Çoğul gebelik oranları Kovid-19 sonrası dünya genelinde artışa geçti
İngiltere'de cilt kanseri vakaları yılda 17 bin 500'e çıktı

İngiltere'de cilt kanseri vakaları yılda 17 bin 500'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet