İngiltere'de ortalama 2 yıllık konut kredisi faizi yüzde 6,63'e yükseldi

Londra
Finansal veri sağlayıcısı Moneyfacts'den yapılan açıklamada, ülkede ortalama 2 yıllık sabit konut kredisinin yüzde 6,63'e yükseldiği bildirildi.
Geçen yılın ekim ayında hükümet bütçesine ilişkin yaşanan kriz nedeniyle ülkede ortalama 2 yıllık sabit konut kredisi faizi, yüzde 6,65 seviyesinde kaydedilmişti.
Uzmanlar, artan faiz oranlarının konut satışları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.
Ülkede ortalama 5 yıllık sabit konut kredisi faizi, geçen yıl yaklaşık yüzde 3 seviyesinde bulunuyordu.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltmişti.
Ülkede yıllık enflasyon da mayısta yüzde 8,7 ile sabit kalmıştı.
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