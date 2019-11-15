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Dünya

İngiltere'de muhalafet bedava internet vaadinde bulundu

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, her ev ve iş yerine bedava internet vaadinde bulundu.

Hasan Esen   | 15.11.2019
İngiltere'de muhalafet bedava internet vaadinde bulundu

Londra

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, seçim kampanyası kapsamında Lancaster'da yaptığı konuşmada, internetin hayatın merkezi bir parçası haline geldiğini söyledi. 

İnternetin bir kamu hizmetine dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Corbyn, "Ülkemizin her köşesindeki her evde, en hızlı fiber interneti herkes için ücretsiz yapmanın zamanı geldi. Bedava yapılması ve herkesin kullanımına sunulması, sosyal ve ekonomik değişim açısından herkese imkanlar sağlayacaktır." dedi.

Partinin 20 milyar sterlinlik (158 milyar 162 milyon TL) planı telekomünikasyon şirketi BT'nin tamamen kamulaştırılması ve ortaya çıkan bedelin de Google, Facebook ve Amazon gibi büyük firmalardan daha yüksek vergi alınarak karşılanmasını içeriyor.

Partinin enerji, su, posta, demiryolu şirketlerinin de kamulaştırılmasını içeren "kamu hizmetlerinin dönüştürülmesi" planı da bulunuyor.

İnternete ayda yaklaşık 30 sterlin (220 TL) ödenen İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit konusunda anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.

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