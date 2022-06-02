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Dünya

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlanıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılına (Platin Yıl Dönümü) ilişkin törenler, doğumu günü kutlamasıyla başladı.

Hasan Esen, Zuhal Demirci   | 02.06.2022
İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlanıyor

Londra

Etkinlik öncesi binlerce kişi, Buckingham Sarayı önünde toplandı. Birleşik Krallık bayrakları ile Kraliçe'nin posterlerini taşıyan İngilizler, önce 4 günlük şenliklerin başlangıcı olan Doğum Günü Geçit Töreni'ni izledi.

Geçit törenine 96 yaşındaki Kraliçe katılmazken, Kraliyet ailesinin diğer üyeleri kendilerini taşıyan araçlardan halkı selamladı.

Etkinlik, askeri geçit töreniyle devam etti. Kraliçe 2. Elizabeth de tören sonrası dönen askerleri selamlamak için Buckingham Sarayı balkonuna çıktı.

Kutlamalar sırasında Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Kraliçe, bir kez daha balkona çıkarak gösteri uçuşunu izledi. Kraliçe'ye balkonda tahtın varisi Prens Charles ve eşi Camilla ile Prens William, eşi Kate ve çocukları da eşlik etti.

Ancak balkonda Kraliyet'teki görevlerinden ayılan Sussex Dükü Prens Harry, eşi Düşes Meghan Markle ve adı bir cinsel taciz skandalına karışan Kraliçe'nin oğlu York Dükü Prens Andrew yer almadı. Kutlamalar için yaşadıkları ABD'den İngiltere'ye gelen Prens Harry ve eşinin töreni izlediği belirtildi.

Ülkedeki kutlamalar, yarın Saint Paul Katedrali'ndeki şükran töreni ile devam edecek. Cumartesi günü Buckingham Sarayı önünde Diana Ross, Alicia Keys ve George Ezra konser verecek. Etkinlikte, Prens Charles ve Prens William'ın birer konuşma yapması bekleniyor.

Pazar günü de tüm ülkede sokak partileri düzenlenecek, Londra sokaklarında binlerce gösteri sanatçısının katılacağı geçit törenleri yapılacak.

Kraliçe'nin hayatı

21 Nisan 1926'da dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth'in tam adı "Elizabeth Alexandra Mary Windsor".

Babası Kral 6. George'un ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth "İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı" unvanına sahip oldu.

Kraliçe, 1952'de tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, "televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni" oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu sürede Winston Churchill'den Boris Johnson'a kadar toplam 15 İngiliz başbakanı gördü.

Kraliçe'nin tahtta kaldığı sürede Soğuk Savaş başlayıp biterken, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.  

2. Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı. 1901'de 81 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe Victoria, 63 yıl 7 ay tahtta kalmıştı.

İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 65. yılı "Safir Yıl Dönümü" adı altında 2017'de, 60. yılı "Pırlanta Yıl Dönümü" adıyla 2012'de, tahttaki 50. yılı "Altın Yıl Dönümü" adıyla 2002'de ve 25. yılı "Gümüş Yıl Dönümü" adıyla 1977'de kutlandı.

Kraliçe'nin tahta çıkışının 70. yılı da "Platin Yıl Dönümü" adı altında bu yıl olarak adlandırıldı.

Bu arada Kraliçe, tahtta bulunduğu süre boyunca 1971 ve 2008'de Türkiye'ye resmi ziyaretler gerçekleştirdi, Ankara, İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Bursa gibi şehirleri gezdi.

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