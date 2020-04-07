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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi.

Hasan Esen   | 07.04.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısında rekor artış

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 786 artarak, 6 bin 159 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 6 test yapıldı ve toplam test sayısı 213 bin 181'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 görülen vaka sayısı da 3 bin 634 artışla, 55 bin 242'ye çıktı. 

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 786 artarak, 6 bin 159'a ulaştı. 

Ölü sayısındaki bu artış, günlük bazda şimdiye dek kayda geçen en yüksek rakam oldu. 

Bugünkü sayılara İngiltere'nin Manchester ve Leeds kentleri ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil olmadığı belirtildi. 

Daha önce günlük ölü sayısı 4 Nisan'da 708 ile rekor kırmış, dün ise 439 olarak açıklanmıştı. 

Hükümet Kovid-19 planında geri adım atmıştı 

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

Kovid-19 testleri İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı. 

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için pazar akşamı hastaneye kaldırılmış, dün de yoğun bakıma alınmıştı. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşmişti.

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