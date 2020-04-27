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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 92'ye yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin 92'ye yükseldi.

Hasan Esen   | 27.04.2020
İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 92'ye yükseldi

Londra
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