Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek vaka sayısı açıklandı

İngiltere'de son 24 saatte 4 bin 422 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Bilal Acar   | 19.09.2020
İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek vaka sayısı açıklandı Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 27 artarak 41 bin 759'a ulaştı.

Son 24 saatte 4 bin 422 yeni vaka tespit edildi. Bu, 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 390 bin 358'e yükseldi.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Başbakan Boris Johnson, ülkede son haftalarda artan vakalara ilişkin "Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni kısıtlamalar

Ülkenin kuzeyindeki Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde artan vakalar nedeniyle önceki gün yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı. Bu bölgelerde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesinin yasaklandığı, yiyecek sektörünün masada müşteri kabul edemeyeceği ve eğlence sektörü mekanlarının saat 22.00'den sonra kapalı olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı
Gazze'de Kovid-19 test çubukları tükenmek üzere
Türkiye'de son 24 saatte 1538 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Karantinaya alınan Şirvan ilçe merkezinde giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor
İsrail'de Kovid-19 vakaları 180 bini geçti

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek vaka sayısı açıklandı

İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek vaka sayısı açıklandı

Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor

İngiltere Başbakanı Johnson: Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz

Türkiye, İngilizlerin yeni favori tatil istikameti oldu

Türkiye, İngilizlerin yeni favori tatil istikameti oldu
İngiltere'nin kuzeyinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar uygulanacak

İngiltere'nin kuzeyinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar uygulanacak
Yeni Zelanda ekonomisi karantina döneminde yüzde 12,2 küçüldü

Yeni Zelanda ekonomisi karantina döneminde yüzde 12,2 küçüldü