İngiltere'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçti q

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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 626 artarak 31 bin 241'ye yükseldi.

Hasan Esen   | 08.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bini geçti

Londra

O

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 626 artarak 31 bin 241'e yükseldi.

Çevre Bakanı George Eustice'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hastanelerde, huzurevlerinde ve kendi evlerinde ölenlerin sayısı 31 bin 241'e çıktı. 

Vaka sayısı 4 bin 649 artarak 211 bin 364 olurken, son 24 saatte yapılan 97 bin 29 testle toplam test sayısı 1 milyon 631 bin 561'e yükseldi. 

Bu arada Halk Sağlığı Kurumu, hayatını kaybedenler arasında 6 haftalık bir bebek de olduğunu duyurdu. 

"Gevşeme" yol haritası pazar günü açıklanacak

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı. 

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamaların süresi bugün doldu ancak hükümetin "gevşeme" konusunda belirlediği yol haritası Başbakan Boris Johnson tarafından pazar günü açıklanacak.

Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.

İngiltere Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

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