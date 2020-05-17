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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 bin 636'ya yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 170 artarak 34 bin 636'ya yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 17.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 34 bin 636'ya yükseldi Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 170 artarak 34 bin 636'ya yükseldi.

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