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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bini aştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 494 artarak 33 bin 186'ya yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 13.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 bini aştı Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 494 artarak 33 bin 186'ya yükseldi.

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