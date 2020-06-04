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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 176 arttı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 176 artarak 39 bin 904'e yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 04.06.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 176 arttı

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