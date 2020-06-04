İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 176 arttı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 176 artarak 39 bin 904'e yükseldi.
Londra
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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 176 artarak 39 bin 904'e yükseldi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.