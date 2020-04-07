Euro
7.36
Dolar
6.77
BIST 100
93,846.62
Altın
1,650.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 159'a yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi.

Hasan Esen   | 07.04.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 159'a yükseldi

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde bir personel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 159'a yükseldi
ABD'de koronavirüsten 1339 kişi daha hayatını kaybetti
Oğlunu kaybettiği koronavirüsten 83 yaşında kurtuldu
İngiltere Başbakan Johnson'da 'zatürre görülmediği' açıklandı

Benzer haberler

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde bir personel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde bir personel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 159'a yükseldi

Vodafone Türkiye’den Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon TL'lik destek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11 ülkeden mevkidaşıyla telekonferansla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 11 ülkeden mevkidaşıyla telekonferansla görüştü
ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Kovid-19 salgını teknoloji geliştirme ve üretim paradigmalarını sorgulattı

ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Kovid-19 salgını teknoloji geliştirme ve üretim paradigmalarını sorgulattı
İngiltere Başbakan Johnson'da 'zatürre görülmediği' açıklandı

İngiltere Başbakan Johnson'da 'zatürre görülmediği' açıklandı