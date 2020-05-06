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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 649 artarak 30 bin 76'ya yükseldi.

Hasan Esen   | 06.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti

Greater London


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 649 artarak 30 bin 76'ya yükseldi.

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