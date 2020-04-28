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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi.

İlyas Tayfun Salcı   | 28.04.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı Fotoğraf: Hasan Esen/AA

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 586 artarak 21 bin 678'e yükseldi.

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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bini aştı
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