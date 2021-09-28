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Dünya

İngiltere'de hükümet, yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri hazır bekletilecek

Bilal Acar   | 28.09.2021
İngiltere'de hükümet, yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri hazır bekletilecek

LONDRA
İngiltere'de hükümet, yakıt tedarik sorununu çözmek için sınırlı sayıda askeri tanker sürücüsünün gerektiğinde görevlendirmek üzere hazır durumda bekletileceğini açıkladı.

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