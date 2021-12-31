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Dünya

İngiltere'de çalınan "Yüzüklerin Efendisi" kitaplarının ilk baskısı iade edildi

Mehmet Alaca   | 31.12.2021
İngiltere'de çalınan "Yüzüklerin Efendisi" kitaplarının ilk baskısı iade edildi

Ankara

İngiltere'de bir hayır kurumunun mağazasından çalınan "Yüzüklerin Efendisi" kitaplarının ilk baskı setinin iade edildiği bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Worcester'daki St Richard's Bakımevi, 19 Aralık'ta kitaplar çalındıktan sonra hırsızlığı polise bildirmesinin ardından kitapların mağazaya iade edildiğini açıkladı.

Bakımevinden yapılan açıklamada, hırsızlıkla ilgili bilgileri paylaşan ve iade edilmelerini sağlayan kişilere teşekkür edildi.

Yüzük Kardeşliği, İki Kule ve Kralın Dönüşü kitaplarının kopyalarının mağazada kilitli bir dolapta tutulduğu aktarıldı.

Ciltli kitapların 1954 tarihli ilk baskı metinlerini içerdiği ancak hepsinin 1957'de yayımlandığı kaydedildi.

St Richard's Bakımevi, Worcestershire'daki 2 bin 900'den fazla hastaya ve aile üyelerine hizmet ediyor. Bakımevinin işletme maliyetinin geçen yıl 8,75 milyon sterlin olduğu belirtildi.

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