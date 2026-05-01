İngiltere'de iki kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı sonrası terör tehdidi seviyesi, "önemli"den bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğunu belirten "ciddi"ye yükseltildi.

İngiltere'de bıçaklı saldırı sonrası terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Müşterek Terörizm Analiz Merkezinin (JTAC), ülkedeki ulusal tehdit düzeyini, saldırı olasılığının yüksek olduğu anlamına gelen "önemli"den gelecek 6 ay içinde saldırı olasılığının çok yüksek olduğunu ifade eden "ciddi" seviyesine çıkardığı bildirildi.

Kararın, başkent Londra'nın kuzeyindeki Golders Green semtinde düzenlenen bıçaklı saldırının ardından alındığı vurgulanan açıklamada, ancak bunun tek nedeninin bu saldırı olmadığına işaret edildi.

Açıklamada, "Müşterek Terörizm Analiz Merkezi tarafından bağımsız olarak belirlenen İngiltere Ulusal Tehdit Seviyesi, ülkedeki terörist tehdidi yansıtmakla birlikte, Yahudi topluluğuna yönelik olanlar dahil şiddet eylemlerini teşvik eden, devlet bağlantılı fiziksel tehditlerin artması bağlamında değerlendirilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Başkent Londra'nın Barnet bölgesinde 29 Nisan'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralanmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, saldırıyı "antisemitik" olarak niteleyerek, "Yahudi topluluğumuza yönelik saldırılar, İngiltere'ye yönelik saldırılardır. Sorumlular, adalete teslim edilecektir." açıklamasında bulunmuştu.

"Ciddi" saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğüne işaret ediyor

İngiltere'de "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere 5 tehdit seviyesi bulunuyor.

"Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut istihbaratın olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezince belirleniyor. İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5'in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC, polis, hükümet ve bazı güvenlik kurumlarında görev yapan terörle mücadele uzmanlarından oluşuyor.

Terör tehdidi seviyesi en son Kasım 2021'de "ciddi"ye yükseltilmişti

İngiltere'de 2021'de milletvekili David Amess'in öldürülmesi ve Liverpool'daki hastanenin dışında meydana gelen patlama nedeniyle tehdit seviyesi en son Kasım 2021'de "ciddi"ye yükseltilmiş, ardından Şubat 2022'de "önemli" seviyeye düşürülmüştü.