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Dünya

İngiltere'de azınlıkların yüzde 65'i polisin ırkçı ön yargılara sahip olduğunu düşünüyor

İngiltere'deki siyahların ve diğer azınlıkların yüzde 65'inin, İngiliz polisinin ve ceza adelet sisteminin kendilerine karşı ırkçı önyargılara sahip olduğunu düşündükleri bildirildi.

Bilal Acar   | 20.08.2020
İngiltere'de azınlıkların yüzde 65'i polisin ırkçı ön yargılara sahip olduğunu düşünüyor

Londra

İngiltere'de aşırı sağ karşıtı kampanyalar yürüten Umut Et Nefret Değil (Hope not Hate) hareketi, ülkedeki siyahlar ve diğer etnik azınlıklardaki ayrımcılık algısına ilişkin bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, siyahların ve Asya kökenli azınlıkların yüzde 82'si günlük yaşamlarında ayrımcılığa maruz kaldıklarını aktarırken, katılımcıların yarısından fazlası da sosyal hayatta, sosyal medyada ya da geleneksel basında ırkçılığa şahit olduklarını belirtti.

Ankete göre, siyah ve diğer azınlıkların yüzde 65'i, polisin ve İngiliz ceza adalet sisteminin, kendi etnik kimliklerine karşı önyargılı olduğunu söyledi.

Ankete katılanların yüzde 73'ü ABD'de siyahi George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere’de düzenlenen "Siyahların hayatı önemlidir" (Black lives matter) gösterilerini desteklerken, yüzde 65'i de köle tüccarlarının heykellerinin halka açık meydanlardan kaldırılıp müzelerde sergilenmesi gerektiğini kaydetti.

Raporun yazarı Rosie Carter, azınlıkların polis teşkilatında ırkçı bir algının oluştuğuna dair düşünceye sahip oldukları, İngiliz ceza sistemine karşı güven ve meşruiyet sorunu yaşadıkları değerlendirmesinde bulundu.


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