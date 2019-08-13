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Dünya

İngiltere'de aşırı sağ partiden 'Kur'an-ı Kerim dağıtılmasını yasaklama' teklifi

Ülkede, aşırı sağ Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin yeni lideri Richard Braine, Kur'an-ı Kerim'in kamusal alanda dağıtılmasının yasaklanmasını önerdi.

Tayfun Salcı   | 13.08.2019
İngiltere'de aşırı sağ partiden 'Kur'an-ı Kerim dağıtılmasını yasaklama' teklifi

Londra

İngiltere'de aşırı sağ Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) yeni lideri Richard Braine, Kur'an-ı Kerim'in kamusal alanda dağıtılmasının yasaklanmasını önerdi.

İngiliz Sky News televizyonuna konuşan Braine, "Kur'an-ı Kerim'in şiddeti teşvik ettiğini" iddia ederek İngiltere'de son yıllarda meydana gelen terör saldırılarını İslam'a bağladı.

Braine, Kur'an-ı Kerim'in kamusal alanlarda dağıtılmasıyla ilgili de "Bunun yasa dışı olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Çünkü yasalarımız, şiddetin teşvikini yasaklıyor. O nedenle bu konuyu düşünmeliyiz." dedi.

Öte yandan The Guardian gazetesinin haberine göre, Braine, katıldığı bir seçim kampanyası toplantısında da İslam'ı "yabancı bir ideoloji" diye nitelendirerek geçen ay hapse mahkum edilen İslam karşıtı Tommy Robinson'ın "siyasi tutuklu" olduğunu ileri sürdü.

Üç yılda 6. lider

Braine, hafta sonunda tamamlanan seçimde, UKIP'ın son üç yıldaki 6'ncı lideri seçilmişti.

Lider değişiklileri, UKIP'in en yüksek profilli lideri Nigel Farage, 2016 referandumunda Brexit kararının alınmasının ardından "misyonunu tamamladığını" belirterek, liderlikten istifa etmesiyle başlamıştı.

Farage, geçen yıl partinin İslam karşıtlığına kaydığına işaret ederek, üyelikten de ayrılmıştı.

UKIP, eylülde gerçekleştirdiği son kongresinde, İslam karşıtı politikalar içeren bir manifesto yayımlamıştı. Manifestoda, Müslümanlara özel hapishaneler açılması, göçmenlere yönelik güvenlik incelemelerinin sıkılaştırılması ve ülkedeki ırkçılık karşıtı yasaların kaldırılması isteği yer almıştı.

İslam karşıtı aktivist Robinson, genel başkan danışmanlığına getirilmişti

Parti, geçen ay yapılan duruşmada, hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan ve "azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmaktan" suçlu bulunarak 9 ay hapse mahkum edilen İslam karşıtı aktivist Tommy Robinson'ı da genel başkan danışmanlığına getirmişti.

UKIP, 2015 genel seçiminde yüzde 12,6 oy almış ancak parlamentoya bir milletvekili sokabilmişti. Oyu, 2017'de yapılan erken seçimde yüzde 1,8 düşen parti, parlamentoda hiç sandalye kazanamadı.

Parti, önceki hafta tek milletvekilliği için yapılan ara seçimde de yüzde 0,76 oyla sonuncu geldi.

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