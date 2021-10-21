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Dünya

İngiltere'de akaryakıt istasyonları depolarında doluluk oranı yüzde 45'e yükseldi

Gökhan Kurtaran   | 21.10.2021
İngiltere'de akaryakıt istasyonları depolarında doluluk oranı yüzde 45'e yükseldi

Londra

İngiltere genelinde akaryakıt istasyonlarının depolarındaki doluluk oranı ortalama yüzde 45 seviyesine çıktı.

İngiliz İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede benzin istasyonları depolarındaki doluluk seviyesinin 17 Ekim'de yüzde 45 ile mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, halkın panik alımlarının azaldığına işaret edilerek, petrol istasyonu başına 24 Eylül'de 35 bin 900 litre olan akaryakıt satışının, 17 Ekim'de ortalama 11 bin 800 litreye gerilediği bildirildi.

Ülkede akaryakıt krizinin etkisini göstermeye başladığı eylül ayı sonunda, petrol istasyonlarının depolarındaki ortalama seviye yüzde 15'ti.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ülkede gıdadan imalat ve enerji sektörlerine kadar uzanan bazı sorunlara neden olmuştu.

Uzmanlar, ülkede nakliye sürücülerinin toplam sayısının halihazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor.

Ülkede son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanırken, silahlı kuvvetler personeli, 4 Ekim'den itibaren istasyonlara akaryakıt taşımaya başlamıştı.


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