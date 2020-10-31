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Barış sitesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey apartmanındaki enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de 5 Kasım'dan itibaren başlayacak karantina ilan edildi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Kasım'dan itibaren başlayacak karantina ilan edildi.

Hasan Esen   | 31.10.2020
İngiltere'de 5 Kasım'dan itibaren başlayacak karantina ilan edildi

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 Kasım'dan itibaren başlayacak karantina ilan edildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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