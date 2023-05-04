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Dünya

İngiltere'de 230 yerel yönetimdeki 8 bin sandalye için vatandaşlar sandık başına gitti

İngiltere'de 230 belediyede 8 bini aşkın sandalye için yapılacak seçimlerde halk sandık başına gitti.

Behlül Çetinkaya  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
İngiltere'de 230 yerel yönetimdeki 8 bin sandalye için vatandaşlar sandık başına gitti

Londra

Ülkenin özellikle orta ve kuzey bölgelerinde yer alan belediyelerde yapılacak seçim için 18 yaşından büyük vatandaşlar, bazı Avrupa Birliği ülke vatandaşları ile bazı İngiliz Milletler Topluluğu üye ülke vatandaşları oy kullanabilecek.

Vatandaşlar geçen sene seçimlerin yapıldığı 146 belediye ile Londra gibi bazı belediyeler dışındaki 230 yerel yönetim için 8 bini aşkın kişiyi seçecek.

Liverpool ve Wolverhampton gibi büyükşehir belediyeleri ile Nottingham, Derby ve York gibi birkaç belediyeden oluşan bölge yönetimleri için oy kullanacak vatandaşlar bu seçimde ilk kez kimlik kartlarını da göstermek zorunda kalacak.

Kuzey İrlanda'daki 11 belediyedeki 462 sandalye için yerel seçimler ise 18 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Ülkede geçen yıl yapılan yerel seçimlerde toplam oyların yüzde 37'sini Muhafazakar Parti, yüzde 31'ini İşçi Partisi, yüzde 14'ünü ise Liberal Demokrat Parti almıştı.

Yerel yönetimlerde en büyük sandalye sayısına sahip Muhafazakar Parti bu pozisyonunu 2003'ten beri korusa da geçen yıl yüzde 2'lik bir düşüş yaşamıştı.

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