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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Dünya, Koronavirüs

İngiltere, ülkeye girişlerde 'negatif Kovid-19 test sonucu gösterme' zorunluluğu getirdi

İngiltere'ye yurt dışından gelenlere son 72 saatte yapılmış "negatif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu gösterme" zorunluluğu getirildi.

Bilal Acar   | 08.01.2021
İngiltere, ülkeye girişlerde 'negatif Kovid-19 test sonucu gösterme' zorunluluğu getirdi

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un yeni türlerinin yayılmasını önlemek için ülkeye girişlerde ek önlemler alındığı belirtildi. Bu kapsamda, kara, hava ve deniz yoluyla ülkeye geleceklerin son 72 saatte alınmış negatif Kovid-19 test sonucu zorunluluğunun getirildiği, bu kurala uymayanların ise 500 pound para cezasına çarptırılacakları bildirildi.

Nakliyecilerin, 11 yaşın altındakilerin, mürettebat ve test altyapısı bulunmayan ülkelerden gelenlerin test sunma zorunluluğu olmadığı aktarılan açıklamada, ülkeye "seyahat koridoru listesi"nde bulunmayan ülkelerden giriş yapanların 10 günlük bireysel karantina zorunluluğunun devam ettiği bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkeye yeni Kovid-19 vakalarının girişini durdurmak için etkili önlemlerin bulunduğunu ancak virüsün yeni türlerinin yayılması konusunda daha sıkı önlemler almaları gerektiğini kaydetti.

Shapps, test zorunluluğunun, devam eden seyahat koridoru önlemleriyle Kovid-19 aşılamalarının yeterli seviyeye ulaşacağı vakte kadar virüsü kontrol etmeye yardımcı olacağını vurguladı.

Vaka sayıları ve can kaybı artıyor

Dün 1162 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü nedeniyle vakalar da giderek artıyor.

Hükümet, şubat ortasına kadar virüsten en çok etkilenenlerin aşılanmasıyla 5 Ocak'ta başlayan karantinayı yavaş yavaş kaldırıp normale dönmeyi umuyor.

Pfizer-BioNTech aşısını ilk uygulayan ülke olan İngiltere, 8 Aralık'ta aşı çalışmalarına başlamıştı.

İngiliz ilaç denetim kuruluşu, yeni yıldan hemen önce de Oxford-AstraZeneca aşısına onay vermiş ve bu aşının da ilk dozu 4 Ocak'ta vurulmuştu.

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