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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İngiltere Ukrayna'ya kıyı şeridinde mayın temizliği için 6 su altı dron bağışlayacak

İngiltere'nin, kıyı şeridindeki mayınları temizlemesine yardımcı olması için Ukrayna'ya 6 su altı dron bağışlayacağı bildirildi.

Zuhal Demirci   | 27.08.2022
İngiltere Ukrayna'ya kıyı şeridinde mayın temizliği için 6 su altı dron bağışlayacak Fotoğraf: Vladimir Shtanko/AA

İngiltere

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya kıyı şeridindeki Rus mayınlarını tespit ederek temizlemesi ve tahıl sevkiyatının daha güvenli hale gelmesine destek amacıyla 6 su altı dron gönderileceği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Kraliyet Donanması ile ABD'li ortakların onlarca Ukraynalı personeli dron kullanımına ilişkin eğiteceği belirtildi.

"Rusya'nın dünya gıda tedarikini tehditle alıkoyma girişimleri başarılı olmamalı"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın dünyanın gıda tedarikini tehditle alıkoymaya yönelik alaycı girişimlerinin başarılı olmasına izin verilmemeli. Bu hayati ekipman ve eğitim, Ukrayna'nın sularını güvenli hale getirmesine, dünyanın geri kalanına tahıl akışını kolaylaştırmaya yardımcı olacak ve kıyı şeridi ile limanlarını savunmak isteyen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini destekleyecek."

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