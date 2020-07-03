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Dünya

İngiltere Türkiye dahil 56 ülkeden gelenleri karantinadan muaf tutacak

İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye’ye muafiyet getirdi.

İlyas Tayfun Salcı   | 03.07.2020
İngiltere Türkiye dahil 56 ülkeden gelenleri karantinadan muaf tutacak

London

İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye dahil 56 ülkeye muafiyet getirdi.

İngiliz Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkeye yurt dışından gelişlerde uygulanan 14 günlük karantina kuralında muafiyet tanınan 56 ülke arasında Türkiye'ye de yer verdi.

Söz konusu 56 ülkeden İngiltere'ye gelecek yolcular, eğer önceki 14 gün boyunca listede yer almayan bir ülkede bulunmamışsa 14 gün karantinaya girmek zorunda kalmayacak.

Listede, ABD, Meksika ve Brezilya gibi Kovid-19 salgınının artarak devam ettiği ülkelere yer verilmedi.

İngiltere, 8 Haziran'dan itibaren yurt dışından gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu getirmişti.

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